القائم بأعمال وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «استرازينيكا»

كتب وليد عبد السلام

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «استرازينيكا» بعنوان «استدامة النظام الصحى ومرونته».



وقع على البروتوكول، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشؤون الفنية، والدكتور حاتم الوردانى رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، بحضور الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، وعدد من القيادات.



وفى كلمته خلال توقيع البروتوكول، رحب الوزير بالتعاون مع شركة أسترازينيكا، لمواجهة التحديات والمساهمة فى بناء أنظمة صحية تتناسب مع معايير الجودة العالمية، موضحًا أن الوزارة ستقوم بتشكيل لجنة فنية لمتابعة برتوكولات التعاون السابقة التى تمت مع «استرازينيكا»، ومدى الإنجاز الذى تم تحقيقه.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن محاور البروتوكول تتضمن حوكمة النظام الصحي، ودعم المنظومة وتدريب القوى البشرية العاملة بها، إلى جانب الارتقاء بالصحة العامة والمحددات الاجتماعية، والاستدامة البيئية، وذلك بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد، والمنتدى الاقتصادى العالمي.



وتابع «عبدالغفار» أن آليات العمل لهذا البروتوكول تتضمن نقل الخبرات اللازمة لرفع كفاءة النظام الصحي، وضمان استدامته ومرونته، بما يساهم فى تحسين القدرات التخطيطية والإدارية، للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



فيما نوهت الدكتورة بلين أنسيسو نائب رئيس شركة استرازينيكا للشرق الأوسط وأفريقيا، إلى أن جائحة كورونا قد تسببت فى ضغوط غير مسبوقة على أنظمة الرعاية الصحية بالعالم، واستطاعت مصر التعامل معها بشكل جيد، لذا فأن هذا التعاون يساهم فى ضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالمية.



ومن جانبه، رحب رئيس مجلس وإدارة شركة استرازينيكا مصر، بهذا التعاون المثمر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذى تلعبه مصر لمساعدة الأشقاء بدول القارة الأفريقية فى مجالات الرعاية الصحية، موضحًا أن هذا التعاون يساهم فى مواجهة التحديات والأزمات، وخلق أنظمة وصحية متطورة، الأمر الذى يحقق استدامة ومرونة النظام الصحى المصرى.