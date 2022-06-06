اليوم السابع
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العثور على فتاة الشيخ زايد المتغيبة.. خلافات أسرية وراء ترك مسكن العائلة

الإثنين، 06 يونيو 2022 04:18 م
العثور على فتاة الشيخ زايد المتغيبة.. خلافات أسرية وراء ترك مسكن العائلة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

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كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لغز تغيب فتاة بمدينة الشيخ زايد عن مسكنها، عقب خروجها للجامعة، حيث تبين أنها تركت مسكن الأسرة بسبب خلافات عائلية، وأقامت لدى صديقتها، وتم العثور عليها وإعادتها.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد تغيب طالبة جامعية بعد خروجها من مسكن الأسرة بمدينة الشيخ زايد إلى الجامعة، حيث انقطع الاتصال بها  وحرر أفراد أسرتها محضرا بتغيبها.
بإجراء التحريات تبين أن الطالبة تركت مسكن الأسرة، بسبب خلافات عائلية، وأقامت لدى صديقتها، وتوصل رجال المباحث لمكان تواجدها،  وتمت إعادتها.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 

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