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الطقس حول العالم.. تعرف على أكثر المدن ارتفاعا بالحرارة والأقل تسجيلا للدرجات

الإثنين، 06 يونيو 2022 04:25 م
الطقس حول العالم.. تعرف على أكثر المدن ارتفاعا بالحرارة والأقل تسجيلا للدرجات درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين للمدن العربية والعالمية .
 
وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين للمدن العربية والعالمية: 
 
 
- مكة:  العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة 
 
- المدينة :  العظمى 45 درجة والصغرى 34 درجة 
 
- الرياض:  العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة 
 
- المنامة :  العظمى 39 درجة والصغرى 30 درجة 
 
- أبو ظبى:  العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة 
 
- الدوحه :  العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة 
 
- الكويت :  العظمى 48 درجة والصغرى 31 درجة 
 
- دمشق :  العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة 
 
- بيروت :  العظمى 27 درجة والصغرى 24 درجة 
 
- عمان :  العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة 
 
- القدس :  العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة 
 
- غزة :  العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة 
 
- بغداد :  العظمى 47 درجة والصغرى 29 درجة 
 
- مسقط:  العظمى 38 درجة والصغرى 34 درجة 
 
- صنعاء :  العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة 
 
- الخرطوم :  العظمى 41 درجة والصغرى 31 درجة 
 
- طرابلس :  العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة 
 
- تونس :  العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة 
 
- الجزائر :  العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة 
 
- الرباط :  العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة
 
-  أنقرة :  العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة
 
- إسطنبول :  العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة
 
- إسلام أباد :  العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة
 
- نيودلهي :  العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة
 
- جاكرتا :  العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة
 
- بكين :  العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة
 
- كوالالمبور :  العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة
 
- طوكيو :  العظمى 17 درجة والصغرى 13 درجة
 
- أثينا :  العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة
 
- روما :  العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة
 
- باريس :  العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة
 
- مدريد :  العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة
 
- برلين :  العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة
 
- لندن :  العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة
 
- مونتريال :  العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة
 
- موسكو :  العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة
 
- نيويورك :  العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة
 
- واشنطن :  العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة
 
- نواكشوط :  العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة
 
- أديس أبابا :  العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة
 
 

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