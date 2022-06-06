الطقس حول العالم.. تعرف على أكثر المدن ارتفاعا بالحرارة والأقل تسجيلا للدرجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين للمدن العربية والعالمية .
وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين للمدن العربية والعالمية:
- مكة: العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة
- المدينة : العظمى 45 درجة والصغرى 34 درجة
- الرياض: العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة
- المنامة : العظمى 39 درجة والصغرى 30 درجة
- أبو ظبى: العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة
- الدوحه : العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة
- الكويت : العظمى 48 درجة والصغرى 31 درجة
- دمشق : العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة
- بيروت : العظمى 27 درجة والصغرى 24 درجة
- عمان : العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة
- القدس : العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة
- غزة : العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة
- بغداد : العظمى 47 درجة والصغرى 29 درجة
- مسقط: العظمى 38 درجة والصغرى 34 درجة
- صنعاء : العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة
- الخرطوم : العظمى 41 درجة والصغرى 31 درجة
- طرابلس : العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة
- تونس : العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة
- الجزائر : العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة
- الرباط : العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة
- أنقرة : العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة
- إسطنبول : العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة
- إسلام أباد : العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة
- نيودلهي : العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة
- جاكرتا : العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة
- بكين : العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة
- كوالالمبور : العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة
- طوكيو : العظمى 17 درجة والصغرى 13 درجة
- أثينا : العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة
- روما : العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة
- باريس : العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة
- مدريد : العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة
- برلين : العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة
- لندن : العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة
- مونتريال : العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة
- موسكو : العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة
- نيويورك : العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة
- واشنطن : العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة
- نواكشوط : العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة
- أديس أبابا : العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة
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