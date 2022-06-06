الطائفة الإنجيلية بمصر تدين العمل الإرهابى الدموى لإحدى كنائس نيجيريا

كتب ـ محمد الأحمدى

أدانت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الحادث الإرهابي الدموي الذي استهدف إحدى الكنائس في نيجيريا أمس الأحد مسفرًا عن استشهاد العشرات.

ونعى رئيس الطائفة شهداء الحادث الإرهابي. مؤكدًا أن مثل هذه الأحداث تحركها كراهية آثمة لا تقدس الحياة الإنسانية التي كرمها الله.

وتابع فى بيان له نصلي لأجل عزاء الشعب النيجيري ولجميع ذوي الشهداء، والشفاء للمصابين، ونتضرع إلى الله من أجل سلام العالم وطمأنينة الشعوب، وسيادة لغة المحبة والعيشالمشترك.

وذكرت عدد من وسائل الإعلام المحلية في نيجيريا وكالات أنباء عالمية أن مسلحين هاجموا كنيسة في جنوب غرب نيجيريا أثناء صلاة الأحد أمس، مما أسفر عن مقتل50 شهيدًا على الأقل، منهم نساء وأطفال.