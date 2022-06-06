اليوم السابع
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الصين تسلط الضوء على الحاجة إلى تهيئة الظروف لحل الأزمة الأوكرانية

الإثنين، 06 يونيو 2022 01:12 م
الصين تسلط الضوء على الحاجة إلى تهيئة الظروف لحل الأزمة الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية
بكين (أ ش أ)

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيان إن المجتمع الدولى بحاجة لتهيئة الظروف من أجل تسوية الموقف المعقد الناجم عن الأزمة الأوكرانية، وذلك تعليقا على الخطوة التى اتخذتها بلغاريا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود لإغلاق مجالها الجوي أمام طائرة كبير الدبلوماسيين الروس سيرجي لافروف.
 
وأضاف المتحدث -ردا على سؤال لمراسل وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الاثنين، "نعتقد أن ثمة حاجة لتسهيل كل الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة سلميا... ويتعين على المجتمع الدولي تهيئة الظروف لإجراء المحادثات الروسية-الأوكرانية"، قائلا "ندعو إلى دعم محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.. بلادنا تدعم جهود موسكو وكييف الرامية لحل الخلافات.
 
وكانت صحيفة فيسيرني نوفوستي الصربية قد أفادت في وقت سابق بأن بلغاريا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود رفضت فتح ممر جوي لطائرة لافروف، فيما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الدول المجاورة لصربيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرة.

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