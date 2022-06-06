اليوم السابع
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الإثنين، 06 يونيو 2022 12:50 م
أكرم القصاص
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الصين: اكتشاف 25 مقبرة أثرية يعود تاريخهم إلى ما قبل الميلاد

الإثنين، 06 يونيو 2022 12:02 م
الصين: اكتشاف 25 مقبرة أثرية يعود تاريخهم إلى ما قبل الميلاد مقبرة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن معهد مقاطعة هونان للآثار الثقافية وعلم الآثار في الصين أن الأثريين اكتشفوا 25 قبرا يعود تاريخهم إلى أواخر عهد أسرة شانغ (1600-1046 قبل الميلاد) في مقاطعة هونان بوسط الصين، مشيرا إلى أن مجمع القبور "هييويلينغ" والواقع في بلدة تشيويتسيتسي بمدينة ميلوه، يمتد لعشرات الآلاف من الأمتار المربعة .
 

وقال أحد موظفي المعهد شنغ وي وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الإثنين، إن الموظفين يقومون بأعمال التنظيف والإصلاح لأكثر من 50 قطعة مكتشفة، بما فيها الأواني، مشيرا إلى أن مجمع قبور هييويلينغ يعتبر أول موقع دفن جماعي يعود إلى أواخر عهد أسرة شانغ تم اكتشافه في مقاطعة هونان، ما يمثل اختراقا في فهم خصائص الدفن للقدماء في الجزء الشرقي من بحيرة دونغتينغ، ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين.


جدير بالذكر أن الفريق الأثري قام بالتنقيب في موقعين يرجع تاريخهما إلى عهد أسرة شانغ شمال مجمع قبور هييويلينغ، وعثروا فيهما على حفر ومنازل وأفران وغيرها من القطع الأثرية خلال تلك الفترة، فضلا عن أدوات فخارية وحجرية.

 


مقاطعة هونان

الصين

أسرة شانغ

قبور هييويلينغ


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