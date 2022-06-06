الصين: اكتشاف 25 مقبرة أثرية يعود تاريخهم إلى ما قبل الميلاد

وقال أحد موظفي المعهد شنغ وي وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الإثنين، إن الموظفين يقومون بأعمال التنظيف والإصلاح لأكثر من 50 قطعة مكتشفة، بما فيها الأواني، مشيرا إلى أن مجمع قبور هييويلينغ يعتبر أول موقع دفن جماعي يعود إلى أواخر عهد أسرة شانغ تم اكتشافه في مقاطعة هونان، ما يمثل اختراقا في فهم خصائص الدفن للقدماء في الجزء الشرقي من بحيرة دونغتينغ، ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين.



جدير بالذكر أن الفريق الأثري قام بالتنقيب في موقعين يرجع تاريخهما إلى عهد أسرة شانغ شمال مجمع قبور هييويلينغ، وعثروا فيهما على حفر ومنازل وأفران وغيرها من القطع الأثرية خلال تلك الفترة، فضلا عن أدوات فخارية وحجرية.