الصحة: توفير مخزون كبير من لقاحات كورونا ساهم فى تراجع الإصابات

كتب ـ وليد عبد السلام

وقع الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمى، بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات حول شراكة من أجل استدامة النظام الصحي ومرونته وذلك بهدف تأسيس أنظمة صحية أكثر مرونة واستدامة وتحسين صحة السكان أثناء وعقب جائحة كورونا.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمى علي هامش حفل التوقيع، أن مصر لديها نظام صحى قوى استطاع أن يواجه جائحة كورونا، مشيرا إلي توفير كميات كبيرة من لقاح كورونا وتابع : نستهدف نظاما صحيا قويا مستداما.

وأضاف القائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن اللقاح ساهم في خفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، مضيفا أن معدلات الإصابة والوفيات وصلت لأعلي معدلاتها حاليا، مشيرا إلي أن هناك تطورا كبيرا في منظومة الصحة يقوده التأمين الصحى الشامل في محافظات المرحلة الأولي.