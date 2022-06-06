الصحة العراقية: ارتفاع إصابات "الحمى النزفية" إلى 142 حالة

كتب: أحمد جمعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم، الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بالحمى النزفية إلى 142 حالة.

وأوضح المتحدث باسم الصحة العراقية سيف البدر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تم تسجيل 24 حالة وفاة بالحمى النزفية حتى الآن في عموم البلاد، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بمرض الحمى النزفية في عموم العراق.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد حذرت، في وقت سابق، من خطورة مرض الحمى النزفية، الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان ويسبب الموت بنسبة 60%، مؤكدة عدم وجود أي علاج أو لقاح له حتى الآن.

وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، وتعيش الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية في العديد من العوائل الحيوانية، وتشمل في الغالب البعوض والقوارض والخفافيش، لذا تظل الوقاية هي أفضل وسيلة للعلاج إلى أن يكتشف العلماء لقاحات إضافية لها.