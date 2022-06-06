السيطرة على حريق نشب بشقة ويمتد إلى حوشين بطما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بشقة وأمتد لحوشين متجاورين بدائرة مركز شرطة طما شمالى محافظة سوهاج، دون حدوث خسائر بالأرواح.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليه دون حدوث إصابات بشرية .

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والرائد احمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بنشوب حريق بشقة دائرة مركز طما بالطابق الثاني بمنزل ملك المدعو رضا ع م ح 42 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وإمتد لحوشين مجاورين ملك كل من سامي ا ح ب 54 سنة مزارع والقاسم ع ب ب 33 سنة مزارع ويقيمان بذات الناحية وتم الدفع بـ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين بمضمون ما تقدم أرجعوا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي وأضافوا بإحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية، تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.