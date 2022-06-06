السيطرة على حريق شقة فى حلمية الزيتون دون إصابات

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حلمية الزيتون، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع أي إصابات بين السكان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما انتدبت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق ووجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد اندلاع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حلمية الزيتون، وعلى الفور تم الدفع ب3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.