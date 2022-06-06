السفير الأمريكى لدى موسكو يؤكد أن تأثير العقوبات قادم وسيشعر به الروس

وقال السفير في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الإثنين، "إن رئيسة البنك المركزي الروسي، شخص موهوب بشكل استثنائي، وقامت بعمل ممتاز في التعزيز المؤقت للروبل، وربما بشكل مفرط، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الروبل"، معربا عن اعتقاده بأن تأثير العقوبات والقيود على التصدير سيزداد بشكل كبير مع مرور الوقت.



وأضاف السفير الأمريكي:" لو كنت مواطنا روسيا، لكنت سأشعر بالقلق بشأن تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي، وهو تأثير اعتقد أنه سيكون كبيرا"، متابعا :" أن الشركات الأمريكية وظفت آلاف الأشخاص، وخاصة من المهندسين الذين عملوا في موسكو وخارجها، في يكاترينبورج على سبيل المثال وفي مدن أخرى".



وشدد على أن استعادة التعاون بين البلدين سيحتاج لوقت طويل، قائلا "ستحتاج الشركات الأمريكية إلى الكثير من الوقت لتعيد نشاطها، بشرط أن يرغب الناس أنفسهم في ذلك... أن هذه الشركات تغادر روسيا في الوقت الراهن ولا تفكر في العودة حاليا".



وفي سياق مشترك، أضاف أن موسكو وواشنطن لا يمكنهما الانفصال عن بعضهما البعض بشكل تام، قائلا "نحن أيضا لا ننفصل تماما أبدا. ولا يمكننا قطع العلاقات الدبلوماسية فحسب وألا نتحدث.. فعلى الأقل نجلس بالقرب من بعضنا البعض في مجلس الأمن الدولي في نيويورك كل يوم... ومهما كان الأمر، من الأفضل أن نتحدث مع بعضنا البعض في الأمم المتحدة في مجلس الأمن.... وينبغي أن يكون لدينا سفارات... هذا هو الحد الأدنى وهو الأمر الرئيسي".



وأكد السفير الأمريكي "يتعين أن يكون لدينا سفارات في موسكو وواشنطن وليس فقط البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة... وأعتقد فقط من الناحية الواقعية أننا لن نتمكن أبدا من الوصول إلى هذا المستوى من الانفصال التام لأننا متربطون بوصفنا كأعضاء دائمين في "الأمم المتحدة" مجلس الأمن... وبعد أن انضممنا بهذه الطريقة أصبحنا بحاجة إلى مواصلة التعامل مع بعضنا البعض على الرغم من العديد من القضايا المتنازع عليها لدينا".