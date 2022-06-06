السفير أحمد حافظ: رئيس وزراء العراق يستقبل وزيرى خارجية مصر والأردن

كتب: أحمد جمعة

استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الأردني أيمن الصفدى، وذلك بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

ووصل وزير الخارجية سامح شكرى، ونظيره الأردني الوزير أيمن الصفدي، إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث من المقرر أن يُجريا سلسلةً من اللقاءات مع القيادات وكبار المسئولين العراقيين.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ في تدوينة عبر حسابه على "تويتر" وجود حرص على دورية التنسيق والتشاور بين مصر والأردن والعراق حيال المُستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلًا عن بحث تعزيز مجمل أُطر التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي، ودعمًا لاستقرار العراق وشعبه الشقيق.

بدوره أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، عن وصول وزيري الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي إلى بغداد.

وقال الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزيري الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي وصلا اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية"، مبيناً، أن "وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين كان في استقبال الوزيرين".

وأضاف، أن "وزير الخارجية سيجري مع نظيريه الأردني والمصري مباحثات في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".