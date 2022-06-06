السفارة البريطانية بالقاهرة تحتفل باليوبيل البلاتينى للملكة إليزابيث.. صور

وقال فى تصريحات صحفية على هامش الاحتفال إنه لم يسبق لأى ملك أن جلس على عرش بريطانيا لهذه المدة الطويلة.

يحتفل السفير البريطانى بالقاهرة، جاريث بايلى مساء اليوم باليوبيل البلاتينى للملكة اليزابيث فى السفارة البريطانية بالقاهرة. واعتمدت السفارة البريطانية فى الاحتفال موضوع الطاقة النظيفة و الترويج للشراكة الخضراء.

وقال سفير بريطانيا بالقاهرة، إن هذا الاحتفال يعد احتفالا أيضا بالعلاقات المصرية البريطانية و تركز الاحتفالية على الشراكة الخضراء وهو ما اتخذته السفارة فى تصميم الحفل، و تعززت هذه الشراكة من خلال التعاون لمؤتمر المناخ الذى اقيم ببريطانيا و سيتم تنظيمه فى نوفمبر المقبل بمصر.

وأضاف السفير انه يعتبر مصر قوة كبرى فى مجال الطاقة نظرا لإمكانيتها فى الطاقة النظيفة و موقعها الاستراتيجى الدى يربط بين القارة و الأوروبية و الأفريقية وأيضا بين كل الدول العربية، موضحا انه يراها قلب نابض للمنطقة.