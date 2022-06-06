اليوم السابع
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السفارة البريطانية بالقاهرة تحتفل باليوبيل البلاتينى للملكة إليزابيث.. صور

الإثنين، 06 يونيو 2022 08:07 م
السفارة البريطانية بالقاهرة تحتفل باليوبيل البلاتينى للملكة إليزابيث.. صور جانب من حفل السفارة البريطانية
كتبت رباب فتحى

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يحتفل السفير البريطانى بالقاهرة، جاريث بايلى مساء اليوم باليوبيل البلاتينى للملكة اليزابيث فى السفارة البريطانية بالقاهرة. واعتمدت السفارة البريطانية فى الاحتفال موضوع الطاقة النظيفة و الترويج للشراكة الخضراء.

 

وقال فى تصريحات صحفية على هامش الاحتفال إنه لم يسبق لأى ملك أن جلس على عرش بريطانيا لهذه المدة الطويلة.

 
السفير
السفير
 

وقال سفير بريطانيا بالقاهرة، إن هذا الاحتفال يعد احتفالا أيضا بالعلاقات المصرية البريطانية و تركز الاحتفالية على الشراكة الخضراء وهو ما اتخذته السفارة فى تصميم الحفل، و تعززت هذه الشراكة من خلال التعاون لمؤتمر المناخ الذى اقيم ببريطانيا و سيتم تنظيمه فى نوفمبر المقبل بمصر.

وأضاف السفير انه يعتبر مصر قوة كبرى فى مجال الطاقة نظرا لإمكانيتها فى الطاقة النظيفة و موقعها الاستراتيجى الدى يربط بين القارة و الأوروبية و الأفريقية وأيضا بين كل الدول العربية، موضحا انه يراها قلب نابض للمنطقة.

جانب من حفل السفارة البريطانية
جانب من حفل السفارة البريطانية
 
واضاف ان معظم الدول المتقدمة تستثمر في مجال الطاقة النظيفة في مصر لرؤيتهم ان مصر يمكن ان تتحول لمركز للطاقة النظيفة.

بريطانيا

العلاقات المصرية البريطانية

اليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث


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