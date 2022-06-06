السعودية: مركز استهداف تمويل الإرهاب يدرج 16 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب

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أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، اليوم الاثنين، أن الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب ومنها المملكة العربية السعودية صنفت 16 اسمًا (13 فردًا، و3 كيانات)؛ منتمية لتنظيمات إرهابية متنوعة.

وأشارت الرئاسة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن الأسماء المستهدفة اشتملت على 3 أفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، و4 أفراد وشركة واحدة مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي، و6 أفراد ممولين منتمين لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية، وجماعتين إرهابيتين (سرايا الأشتر، وسرايا المختار)، مؤكدة أن هذا التصنيف يبعث رسالة إلى المجتمع الدولي حول التعاون المثمر بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية في استهداف أنشطة تمويل الإرهاب من خلال هذا الكيان المتعدد الأطراف.

وأوضحت أن الأسماء المصنفة هي: علي قصير، لبناني الجنسية، ومقداد أميني، إيراني الجنسية، ومرتضى ميناي هاشمي، إيراني الجنسية، لارتباطهم بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتنظيم "حزب الله" الإرهابي، وعصمت الله خلوزي، أفغاني الجنسية، لارتباطه بتنظيم "داعش" الإرهابي في خراسان، وعلاء خنفورة، سوري الجنسية، لارتباطه بتنظيم "داعش" الإرهابي، بالإضافة إلى عبدالرحمن آدو موسى، وصاليحو يوسف آدمو، وبشير علي يوسف، ومحمد إبراهيم عيسى، وإبراهيم علي الحسن، وسوراجوا أبو بكر محمد، جميعهم من نيجيريا، لقيامهم بإنشاء خلية في الإمارات تابعة لتنظيم "بوكو حرام" الإرهابي، لجمع الأموال وتقديم المساعدة المالية لأعضاء التنظيم في نيجيريا.

ونوهت بأن الأسماء المصنفة تتضمن أيضًا شركة (القاطرجي) ومؤسسيها وهم براء القاطرجي، وحسام بن رشدي القاطرجي، سوريين الجنسية، لتسهيل الشركة تجارة الوقود لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتعاون مع التنظيمات الإرهابية مثل الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب ميليشيا سرايا الأشتر، وميليشيا سرايا المختار، وهي ميليشيات إرهابية مقرها البحرين، وتدعمها إيران، وتتلقى الدعم المالي والعسكري واللوجستي من الحرس الثوري الإيراني.



تجدر الإشارة إلى أنه منذ إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب عام 2017، فقد نسّق المركز بالإضافة إلى تصنيف هذا اليوم ست مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق (82) فردًا وكيانًا إرهابيًا حول العالم، حيث استهدفت تلك التصنيفات تنظيم "داعش" الإرهابي، والمنتمين له، وتنظيم "القاعدة" الإرهابي، والحرس الثوري الإيراني، و"حزب الله" الإرهابي.