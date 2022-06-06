السعودية تعتمد الخطط الأمنية والطوارئ لإقامة مناسك الحج

أ ش أ

اعتمد وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، اليوم /الاثنين/، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لإقامة مناسك حج هذا العام 1443.



وأشار مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إلى أن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية والإنسانية، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات، لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم وعباداتهم بأمن وأمان ويسر وطمأنينة.



وفي السياق، اعتمد وزير الداخلية السعودي اليوم الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام، والتي يشارك في تنفيذها مختلف الجهات الحكومية.



وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن التطوير المستمر للخطط العامة للطوارئ بالحج يتم وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لتوفير كل ما من شأنه تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف.



وأشار إلى أن الخطة اشتملت على جميع تدابير الدفاع المدني اللازم اتخاذها لمواجهة المخاطر المحتملة في كل من (العاصمة المقدسة ـ المشاعر المقدسة ـ المدينة المنورة)، داعياً الله أن يمن على ضيوف بيته الحرام بأداء مناسكهم بكل يسر وأمن وسلامة، وأن يعودوا لبلادهم سالمين غانمين.