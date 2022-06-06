السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بخطف طفلة والتعدى عليها

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن أبو الوفا، بمعاقبة متهم بخطف طفلة والتعدي عليها، بالسجن المشدد 6 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن أبو الوفا وعضوية المستشارين عبد العزيز حبيب وأحمد هشام و امانة سر ايمن عبد اللطيف.

وكشف أمر إحالة المتهم بأنه في يوم نوفمبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة، خطف المجني عليها الطفلة بطريق التحايل، بأنه أثناء لهو الأخيرة بمحيط مسكنها، توجه إليها عاملا على خداعها مستغلا صغر سنها، فتمكن بما أتاه من اقتيادها إلى حيث رغبتة قاصياً إياها عن أعين ذويها والرقباء، حسبما هو مبين التحقيقات، وقد اقترنت بذلك جناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان اعتدى على المجني عليها الطفلة بالقوة.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث شرطة قسم الخليفة، بأنه على خلفية تلقيه بلاغ الأهالي المتضمن ضبط المتهم، انتقل إلى مسرح الواقعة فأقر له المتهم بارتكابه الجريمة حسبما جاء على لسان الطفلة، وتضمنت ملاحظة النيابة العامة بالقضية بأنه ثبت بمطالعة قيد ميلاد المجني عليها بأنه بلغت من العمر أربعة عشر عاما وقت ارتكاب الواقعة موضوع التحقيق.