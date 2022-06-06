السجن المؤبد لـ4 متهمين والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين بتهمة تزوير محررات رسمية

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، بمعاقبة 7 متهمين، من بينهم متهمون بتزوير في محررات رسمية في القضية رقم 693 لسنة 2022 جنايات حلوان، بالسجن المشدد 15 سنة، لثلاثة متهمين والسجن المؤبد لأربعة آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وعصام يماني وإبراهيم فهمي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حموده.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم شرطة حلوان، قامت المتهمة الأولى بصفتها من أرباب الوظائف العمومية "موظفة حفظ بمكتب توثيق مدينه حلوان"، باختلاس مستندات جهة عملها و المسلمة إليها بسبب وظيفتها، بأن قامت باستلام دفتر المحررات الرسميه لعام 2012، ليبقي تحت تصرف جهة عملها، إلا أنها اختلسته بنية تملكه و إضاعته علي جهة عملها، و قد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية، و استعمالها فيما زورت من أجله، إرتباطاً لا يقبل التجزئه ذلك أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان، ارتكبت وباقي المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول، تزويراً في محرر رسمي ألا وهو " توكيل رسمي عام والمنسوب صدوره لمكتب توثيق شهر عقاري مدينه حلوان "، وكان ذلك بطريق الاصطناع، وذلك بأن اتفقوا مع المجهول علي تزويره علي غرار نظيره الصحيح التي تصدره تلك الجهة، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها به، فتمت الجريمة بناء ً على هذه المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.