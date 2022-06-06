الرى: إزالة 21 مخالفة على النيل فى 3 محافظات

كتبت أسماء نصار

شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة تعديات على نهر النيل فى " دمياط – المنيا– قنا"، حيث تم إزالة 21 مخالفة ليصل اجمالى ما تم إزالته حوالى 76 ألف و 880 مخالفة منذ يناير 2015.

واستعرض عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات،موجهاًلكافةالأجهزةالمعنيةبالوزارةبالاستمرارفيبذلالجهدوالتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ، مع التنسيقمعالأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات .

أوضح عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمهاومرتكبها،وذلكبهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة .

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عنالإشرافومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف،وأيضًا لكافةالأغراضالأخرى من مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.