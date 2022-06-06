الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد برد حازم وصارم لأي استفزاز من كوريا الشمالية

وكالات

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي، "يون سيوك يول" اليوم الاثنين برد حازم وصارم على أي استفزاز من كوريا الشمالية، حيث أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عددا من الصواريخ في وقت سابق من اليوم ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية في اليوم السابق.

وصرح يون بذلك خلال مراسم الاحتفال بيوم الذكرى الـ67 التي أقيمت في مقبرة سيئول الوطنية بعد يوم واحد من إطلاق الشمال 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، في استعراضها الثامن عشر للقوة هذا العام.

وقال يون إنه حتى في هذه اللحظة، تتقدم التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، في إشارة إلى إطلاقها الصواريخ يوم أمس الأحد، وأضاف أن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى التهديد ليس فقط للسلام في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا في شمال شرق آسيا والعالم.

وأفاد الرئيس بأن الحكومة ستعزز ردع التهديدات النووية والصاروخية، مؤكدا على أنها سترد بحزم وصارم على أي استفزاز كوري شمالي، مع التأكد من عدم وجود أي ثغرات في حماية أرواح وممتلكات شعبنا.