الرئيس الصربي: العراقيل المتسببة في تأجيل زيارة لافروف لبلادنا لم تكن مفاجئة

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن العراقيل التي أسفرت عن تأجيل زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لصربيا، لم تكن مفاجئة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الصربي: لم أتفاجأ بتأجيل الزيارة. وقد كانت هناك محاولات لتغيير المسار عندما منعت الدول تحليق طائرة وزير الخارجية الروسي، نعم، من الطبيعي التعبير عن الاستياء والرفض للمحاولات لمنع الحوار، وقبل كل شيء بشأن الأجواء حول زيارة سيرجي لافروف لبلجراد.

ولفت الرئيس الصربي إلى أن عرقلة الزيارة هجوما على صربيا، قائلا: لم أر منذ فترة طويلة مثل هذه الهستيريا وحملة الهجمات المنظمة على دولة صغيرة واحدة، موضحا أن مراسلي العديد من وسائل الإعلام الغربية تجمعوا في بلجراد عشية زيارة سيرجى لافروف، لغرض تقديم زيارة وزير الخارجية الروسي بصورة غير مواتية لصربيا.