بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية، محمد رضا السيد إلى سفارة السويد بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية، محمد رضا السيد إلى سفارة السويد بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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