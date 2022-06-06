الرئيس التونسي يؤكد ضرورة اقتطاع أيام العمل من القضاة المضربين

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، وعلى ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين، جاء ذلك خلال استقبل رئيس الجمهورية التونسي، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، ليلى جفّال، وزيرة العدل.

وقد شرع قضاة تونسيون في اضراب عام في المحاكم التونسية الاثنين ويستمر لأسبوع تعبيرًا عن رفضهم قرارات الرئيس قيس سعيد إعفاء نحو ستين منهم.

وقال رئيس "جمعية القضاة الشبان" مراد المسعودي لفرانس برس إن "الاضراب انطلق اليوم في كافة محاكم البلاد وأنباء عن نجاح كبير للتحرك الاحتجاجي".