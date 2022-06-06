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الرئيس التونسى قيس سعيد يجري حركة تغييرات فى المحافظين تشمل 13 محافظا

الإثنين، 06 يونيو 2022 06:05 م
الرئيس التونسى قيس سعيد يجري حركة تغييرات فى المحافظين تشمل 13 محافظا الرئيس التونسى قيس سعيد
كتب: أحمد جمعة

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أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الإثنين، مرسوما بتعيين 13 محافظا جديدا في البلاد، وعين قيس سعيد، منذر سيك علي محافظا للمنستير، خالد النوري محافظا لأريانة، محمّد العشّ، محافظا لزغوان، ونبيل الفرجاني، محافظا لسوسة الساحلية، ورضا الركباني محافظا للقصرين.

كما عين الرئيس التونسى حافظ الفيتوري محافظا لتطاوين، وعبد الحليم حمدي، محافظا لسيدي بوزيد، وسمير كوكة، محافظ لجندوبة، وصباح ملاك، محافظة لـ"نابل".

نص المرسوم أيضا على تعيين مصباح كردمين محافظا لقابس، ووليد العباسي محافظا لسليانة، وفاخر الفخفاخ محافظا لصفاقس، وجاءت هذه التعيينات بعد لقاء جمع قيس سعيّد، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية في قصر قرطاج، اليوم الإثنين.

وتطرق اللقاء إلى الوضع العام في تونس والجهود المبذولة استعدادا للاستفتاء على الدستور المقرر يوم 25 يوليو المقبل.

 


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تعيين محافظين جدد في تونس

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