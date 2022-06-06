اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الأوكراني يعد المشردين من "ماريوبول" بمنازل جديدة

الإثنين، 06 يونيو 2022 01:07 ص
الرئيس الأوكراني يعد المشردين من "ماريوبول" بمنازل جديدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

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زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواقع الخطوط الأمامية في منطقة زابوروجيا والتقى بأولئك الذين اضطروا إلى مغادرة مدينة ماريوبول نتيجة القصف الروسي.
 
وكتب نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا كيريلو تيموشينكو عبر تطبيق انستجرام، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، الأحد أن زيلينسكي زار مصحة في منطقة زابوروجيا وتحدث إلى الأوكرانيين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب القصف الروسي وهم الآن يقيمون هناك.
 
وقال زيلينسكي:"أفهم أن الجميع يريدون العودة إلى ديارهم. ومهما كان السكن مريحًا، فلا يمكن مقارنته بمنزلك. لا يوجد مكان مثل المنزل". 
 
وأعرب رئيس أوكرانيا عن ثقته في أن الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة مدنهم سيعودون بالتأكيد إلى ديارهم.
 
كما ركز زيلينسكي خلال لقائه سكان ماريوبول على توفير السكن للمشردين داخليا، مؤكدا على ضرورة أن يحصل جميع سكان ماريوبول الذين فقدوا منازلهم على سكن مريح ووعدهم بحل هذه المشكلة.
 
وفي إطار زيارته منطقة زابوروجيا ، توجه الرئيس الأوكراني إلى المواقع الأمامية لليتفقد الوضع العملياتي على خط الدفاع الأمامي.
 
وتحدث زيلينسكي إلى العسكريين الأوكرانيين وقدم لهم جوائز الدولة والهدايا القيمة وأعرب عن تقديره لجهودهم في الدفاع عن البلاد.

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