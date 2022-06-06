الرئيس الأوكرانى: الوضع فى شرق أوكرانيا خطير وسيكون موقفنا صعبا إذا خسرنا دونباس

كتب محمد عبد العظيم

قال فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكرانى، أن الوضع في شرق أوكرانيا خطير، متابعا: "سيكون وضعنا صعبا إذا خسرنا معركة دونباس"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان الرئيس الأوكراني قد زار مواقع الخطوط الأمامية في منطقة زابوروجيا والتقى بأولئك الذين اضطروا إلى مغادرة مدينة ماريوبول نتيجة القصف الروسي.

وكتب نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا كيريلو تيموشينكو عبر تطبيق انستجرام، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، الأحد أن زيلينسكي زار مصحة في منطقة زابوروجيا وتحدث إلى الأوكرانيين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب القصف الروسي وهم الآن يقيمون هناك.

وقال زيلينسكي:"أفهم أن الجميع يريدون العودة إلى ديارهم. ومهما كان السكن مريحًا، فلا يمكن مقارنته بمنزلك. لا يوجد مكان مثل المنزل".

وأعرب رئيس أوكرانيا عن ثقته في أن الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة مدنهم سيعودون بالتأكيد إلى ديارهم.