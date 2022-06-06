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الدوما: ضرب مطار كييف ووسائل النقل بالعاصمة من الأهداف المحتملة لروسيا

الإثنين، 06 يونيو 2022 02:46 م
الدوما: ضرب مطار كييف ووسائل النقل بالعاصمة من الأهداف المحتملة لروسيا مجلس الدوما الروسى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد مجلس الدوما الروسى، أن ضرب مطار العاصمة الأوكرانية كييف ووسائل النقل في العاصمة من الأهداف المحتملة لروسيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وكان رئيس مجلس الدوما في الاتحاد الروسي، فياتشيسلاف فولودين قد أكد أنه من المقرر اعتماد قوانين اتحادية بشأن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الجاري.
 

وقال فولودين على حسابه بموقع "تيليجرام" ، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن نواب مجلس الدوما اقترحوا عددا من التعديلات ، حتى لا يتم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة بعد 15 مارس الماضي، وسيتم دفع تعويضات بموجب تلك القرارات بالروبل فقط لحسابات في البنوك الروسية حصريا، علاوة على ذلك، ستكون قرارات محاكم الاتحاد الروسي لها سيادة على قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.


وأضاف فولودين أن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصبحت أداة سياسية موجهة ضد بلدنا في أيدي السياسيين الغربيين .. وبعض قراراتها التي تتعارض بشكل مباشر مع دستور الاتحاد الروسي وقيمنا وتقاليدنا".

 


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