"الدوما الروسى": اعتماد قوانين بشأن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وقال فولودين على حسابه بموقع "تيليجرام" ، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن نواب مجلس الدوما اقترحوا عددا من التعديلات ، حتى لا يتم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة بعد 15 مارس الماضي، وسيتم دفع تعويضات بموجب تلك القرارات بالروبل فقط لحسابات في البنوك الروسية حصريا، علاوة على ذلك، ستكون قرارات محاكم الاتحاد الروسي لها سيادة على قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.



وأضاف فولودين أن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصبحت أداة سياسية موجهة ضد بلدنا في أيدي السياسيين الغربيين .. وبعض قراراتها التي تتعارض بشكل مباشر مع دستور الاتحاد الروسي وقيمنا وتقاليدنا".



على صعيد مقابل، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، إن بلادها دخلت مرحلة طويلة الأمد تحتاج فيها إلى دعم عسكري متواصل من الدول الغربية؛ لحين إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية.



وأضافت ماليار حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية، أنه يتعين على الغرب أن يدرك أن المساعدات لأوكرانيا يجب أن تكون متواصلة ومستمرة حتى تحقيق النصر.