الدفاع الصينية: كندا تعرض أمننا للخطر من خلال تكثيف استطلاعاتها الجوية

وكالات الأنباء

قالت وزارة الدفاع الصينية، إن كندا تعرض أمننا للخطر من خلال تكثيف استطلاعاتها الجوية وأكدت أنها اتخذت إجراءات للتعامل معها.

وكان الجيش الكندى اتهم طائرات حربية صينية بالتعرض لطائرات دوريات تابعة له، أثناء مراقبتها عمليات التهرب من العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، ما أجبر الطائرات الكندية أحياناً على الانحراف عن مسارها.

وقالت القوات المسلحة الكندية في بيان، إن طائرات تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبى الصينى، اقتربت عدة مرات في الفترة بين 26 أبريل و26 مايو من طائرة الدورية طويلة المدى من طراز «سى بى – 140» أورورا التابعة للقوات الجوية الكندية.

أضاف البيان: «لم تلتزم الطائرات الصينية بمعايير السلامة الجوية الدولية. هذه الاحتكاكات غير مهنية وأو تعرض سلامة أفراد القوات الجوية الملكية الكندية للخطر». وتابع أن الطاقم الجوي الكندى شعر في بعض الحالات بخطر محدق لدرجة الاضطرار إلى تغيير مسار الرحلة بسرعة لتجنب الاصطدام المحتمل بالطائرة التي تعترض المسار.