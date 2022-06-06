اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يونيو 2022 11:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اتخذنا إجراءات للتعامل معها..

الدفاع الصينية: كندا تعرض أمننا للخطر من خلال تكثيف استطلاعاتها الجوية

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:28 ص
الدفاع الصينية: كندا تعرض أمننا للخطر من خلال تكثيف استطلاعاتها الجوية الجيش الصينى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الدفاع الصينية، إن كندا تعرض أمننا للخطر من خلال تكثيف استطلاعاتها الجوية وأكدت أنها اتخذت إجراءات للتعامل معها.

وكان الجيش الكندى اتهم طائرات حربية صينية بالتعرض لطائرات دوريات تابعة له، أثناء مراقبتها عمليات التهرب من العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، ما أجبر الطائرات الكندية أحياناً على الانحراف عن مسارها.

وقالت القوات المسلحة الكندية في بيان، إن طائرات تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبى الصينى، اقتربت عدة مرات في الفترة بين 26 أبريل و26 مايو من طائرة الدورية طويلة المدى من طراز «سى بى – 140» أورورا التابعة للقوات الجوية الكندية.

أضاف البيان: «لم تلتزم الطائرات الصينية بمعايير السلامة الجوية الدولية. هذه الاحتكاكات غير مهنية وأو تعرض سلامة أفراد القوات الجوية الملكية الكندية للخطر». وتابع أن الطاقم الجوي الكندى شعر في بعض الحالات بخطر محدق لدرجة الاضطرار إلى تغيير مسار الرحلة بسرعة لتجنب الاصطدام المحتمل بالطائرة التي تعترض المسار.

 


الصين

كندا

الدفاع الصينيه

اخبار الصين


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة