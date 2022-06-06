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الدفاع الروسية تطالب جنود أوكرانيا بعدم الدفاع عن نظام كييف وإلقاء السلاح

الإثنين، 06 يونيو 2022 06:28 م
الدفاع الروسية تطالب جنود أوكرانيا بعدم الدفاع عن نظام كييف وإلقاء السلاح الجيش الروسى
كتب ـ أحمد عرفة

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أهاب المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف بالجنود والضباط الأوكرانيين عدم الدفاع عن نظام كييف والاستسلام حفاظا على أرواحهم، بضمان الجيش الروسي لهم عودتهم إلى ذويهم سالمين، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: نعتبر أن الجنود الأوكرانيين الذين رفضوا الدفاع عن نظام كييف هو الشيء الوحيد الصحيح الذي يجب فعله وليس التخاذل، لاسيما وأنهم بذلك قد حافظا على حياتهم، ونهيب بجميع العسكريين ومنتسبي تشكيلات الدفاع الإقليمية في أوكرانيا الكف عن المقاومة الطائشة حفاظا على حياتهم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية من جانبها تضمن لجميع العسكريين الأوكرانيين الذين يلقون أسلحتهم طواعية المعاملة الإنسانية والعودة إلى ذويهم سالمين.

 


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