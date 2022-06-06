الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "ميج-29" وطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية أوكرانية

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في إحاطة صحفية اليوم الاثنين" أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية في منطقة سلافيانسك طائرة "ميج - 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، ودمرت 13 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق ياسينوفاتايا بدونيتسك، وفولشيياروفكا وفوروفنيكي في لوجانسك، وفالاكليا وجلوباكوي وفيربوفكا وليبتسي وموخايليفكا في منطقة خاركيف، وتوكماك في منطقة زابوروجيا".



وأضاف كوناشينكوف:" لقد دمر الطيران الروسي خلال اليوم الماضي محطة الرادار "آ ان /تي بي كيو-50"،التي تم تسليمها من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في منطقة سيفيرسك في دونيتسك"، مشيرا إلى أن الطيران العملياتي - التكتيكي الروسي قصف 73 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث جرى تدمير موقعين للقيادة والقضاء على أكثر من 150 قوميا وثلاثة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والوقود، كما تم تدمير مستودع للأسلحة في منطقة كود بدونيتسك و8 دبابات وعربات مصفحة وأنظمة صواريخ إطلاق متعددة من نوع جراد وبطارية مدفعية ميدانية و 10 مركبات خاصة.



من جهتها، قالت سلطات دونيتسك، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، إن القوات الأوكرانية استهدفت 12 بلدة بالإقليم بأسلحة ثقيلة، خلال الساعات الأخيرة، حيث أطلقت نحو 450 قذيفة؛ ما أدى إلى سقوط قتيل و6 جرحى، مشيرة إلى أن القصف أسفر أيضا عن هدم 78 منزلا سكنيا.



وفي سياق ذى صلة، أعلنت السلطات سيطرت قواتها بدعم من الجيش الروسي على بلدة أخرى؛ ليصل عدد البلدان والمدن المحررة إلى 227 منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، لافتة إلى أن قوات دونيتسك تكشف مواقع الجيش الأوكراني بالطائرات المسيرة وتستهدفها بالمدفعية.