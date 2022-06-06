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الدفاع الأوكرانية: روسيا ستستخدم كل قوتها للسيطرة على سيفيرودونيتسك

الإثنين، 06 يونيو 2022 02:03 م
الدفاع الأوكرانية: روسيا ستستخدم كل قوتها للسيطرة على سيفيرودونيتسك الجيش الاوكرانى
كتب محمد عبد العظيم

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قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن روسيا ستستخدم كل قوتها للسيطرة على سيفيرودونيتسك، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

قال عمدة سيفيرودونيتسك، إن قتال الشوارع مع القوات الروسية مستمر ونرفض الانسحاب. 

وكان رئيس الشيشان الروسية رمضان قديروف قد أكد سيطرة القوات الروسية على كامل المنطقة السكنية في بلدة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في لوجانسك شرق أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس الشيشان الروسية: لقد أكدت مرارا وتكرارا من خلال الفيديوهات حقيقة الاستيلاء على المنطقة السكنية بأكملها من مدينة سيفيرودونيتسك لكن النازيين يواصلون بعناد خداع الأوكرانيين والمجتمع الدولي، ويقولون إن سيفيرودونتسك تحت سيطرة القوات الأوكرانية.


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