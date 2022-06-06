اليوم السابع
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الداخلية تضبط 37 قطعة سلاح و109 قضية مخدرات

الإثنين، 06 يونيو 2022 11:45 ص
الداخلية تضبط 37 قطعة سلاح و109 قضية مخدرات حملة أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (37) قطعة سلاح نارى ، (109) قضية مخدرات وتنفيذ (43175) حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، وبحوزة (7) متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ (3432) حكم قضائى متنوع.
 

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مخدرات

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