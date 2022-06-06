الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تختبر جدية المواقف الأمريكية قبل زيارة بايدن المرتقبة

وكالات الأنباء

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن دولة الاحتلال الإسرائيلى تختبر جدية المواقف الأمريكية قبل زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن المرتقبة إلى المنطقة.

وأوضحت الوزارة فى بيان، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالي بينيت يسابق الزمن لتسريع عمليات الضم التدريجي للضفة، لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت أن تسارع عمليات الضم تأتي استعراضا للقوة أمام الفلسطينيين للجمهم عن أي فعل أو نشاط قد يقدمون عليه، كما أنها رسالة للإدارة الأمريكية قبل قدوم رئيسها لمنعه من فرض أى ضغط على حكومة الاحتلال لوقف تلك السياسات.

وأدانت الوزارة في بيانها، الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي ترتكبها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بما فيها المستوطنون وعناصر منظماتهم ضد أبناء شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، والتي باتت تسيطر على مشهد الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وتطرقت إلى عديد التقارير المحلية والإسرائيلية والدولية التي وثقت الارتفاع الحاد في منسوب تلك الجرائم منذ مطلع العام الجاري، في جميع مناحي حياة المواطن الفلسطينى.

وتابعت هذا المشهد الاحتلالي ترافق منذ بداية العام مع مجزرة واسعة النطاق من الإعدامات الميدانية بلغ عدد ضحاياها ما يقارب 70 شهيدا قتلتهم قوات الاحتلال بدم بارد، بمن فيهم شهيدة الحق والحقيقة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وكذلك حملة الاعتقالات الجماعية الشرسة التي يشنها جيش الاحتلال يومياً بحق الفلسطينيين، بما فيها حملة الاعتقالات الإدارية حيث بلغ عدد قرارات الاعتقالات الإدارية منذ بداية العام أكثر من 710 قرارات، وسط انفلات غير مسبوق للمستوطنين المسلحين من أي قانون، وعملياتهم التخريبية، حيث بلغ عدد انتهاكاتهم واعتداءاتهم خلال شهر مايو الماضى 1076 انتهاكا في عموم الضفة الغربية المحتلة، خاصة في مناطق مسافر يطا والأغوار ومحافظة نابلس ومحيطها وغيرها من المناطق.