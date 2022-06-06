الخارجية الروسية تصف رئيسة الوزراء الإستونية بالمتعطشة للدماء

كتب أحمد عرفة

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، بأنها متعطشة للدماء، بعد دعوات الأخيرة لإمداد أوكرانيا بالأسلحة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن رئيسة الوزراء الإستونية صرحت في وقت سابق بأن أوكرانيا بحاجة إلى الأسلحة أكثر من أي وقت مضى، ووصفت أيضا الدعوات للهدنة أو السلام بأنها سابقة لأوانها وغير مرغوب فيها.

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على تصريحات كالاس رئيسة الوزراء الإستونية: يا لها من متعطشة للدماء.