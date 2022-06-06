الخارجية الروسية تتعهد بالرد على هجمات سيبرانية أمريكية تعرضت لها

كتب ـ أحمد عرفة

تعهدت وزارة الخارجية الروسية بالرد على هجمات سيبرانية أمريكية تعرضت لها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن أوكرانيا ترفض عقد محادثات سلام مع روسيا بناء على تعليمات من دول الغرب.

وأوضح لافروف - خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "أوكرانيا لا ترغب في التفاوض، رفضت ذلك بالفعل، ولدينا كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد أنها تفعل ذلك بناء على تعليمات من قيادة العالم الغربي".

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن أوكرانيا قدمت أكثر الاقتراحات واقعية حتى الآن يوم 29 مارس الماضي عندما التقت وفود روسيا وأوكرانيا في اسطنبول.

وتابع: "لكن بعدها تراجع الجانب الأوكراني، من نفسه أو بناء على أوامر من واشنطن أو لندن أو بروكسل"، مضيفا أن كييف تطالب حاليا "ببعض التخيلات" فيما يخص الحاجة للعودة إلى الوضع كما كان قبل 24 فبراير الماضي.