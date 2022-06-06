الخارجية الأمريكية تنفى إلغاء تصاريح صحفيين روس: سنسمح بدخول المؤهلين منهم

كتب أحمد عرفة

نفت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء تصاريح صحفيين روس قائلة إنها ستسمح بدخول المؤهلين منهم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا ترفض عقد محادثات سلام مع روسيا بناء على تعليمات من دول الغرب.

وأوضح لافروف - خلال مؤتمر صحفى عبر الإنترنت أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "أوكرانيا لا ترغب فى التفاوض، رفضت ذلك بالفعل، ولدينا كل الأسباب التى تجعلنا نعتقد أنها تفعل ذلك بناء على تعليمات من قيادة العالم الغربي".

وأشار وزير الخارجية الروسى إلى أن أوكرانيا قدمت أكثر الاقتراحات واقعية حتى الآن يوم 29 مارس الماضى عندما التقت وفود روسيا وأوكرانيا فى إسطنبول.

وتابع: "لكن بعدها تراجع الجانب الأوكراني، من نفسه أو بناء على أوامر من واشنطن أو لندن أو بروكسل"، مضيفا أن كييف تطالب حاليا "ببعض التخيلات" فيما يخص الحاجة للعودة إلى الوضع كما كان قبل 24 فبراير الماضي.