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الخارجية الأمريكية: إغلاق 3 دول أوروبا أجواءها أمام طائرة لافروف قرار سيادى

الإثنين، 06 يونيو 2022 11:19 م
الخارجية الأمريكية: إغلاق 3 دول أوروبا أجواءها أمام طائرة لافروف قرار سيادى نيد برايس
كتب أحمد عرفة

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وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إغلاق بلغاريا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية أجواءها أمام طائرة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف المتجهة إلى صربيا، بأنه قرار سيادى، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: كانت هذه قرارات سيادية تتعلق بالمجال الجوي لهذه الدول الثلاث ذات السيادة.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا ترفض عقد محادثات سلام مع روسيا بناء على تعليمات من دول الغرب.

وأوضح لافروف - خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "أوكرانيا لا ترغب في التفاوض، رفضت ذلك بالفعل، ولدينا كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد أنها تفعل ذلك بناء على تعليمات من قيادة العالم الغربي".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن أوكرانيا قدمت أكثر الاقتراحات واقعية حتى الآن يوم 29 مارس الماضي عندما التقت وفود روسيا وأوكرانيا في اسطنبول.

وتابع: "لكن بعدها تراجع الجانب الأوكراني، من نفسه أو بناء على أوامر من واشنطن أو لندن أو بروكسل"، مضيفا أن كييف تطالب حاليا "ببعض التخيلات" فيما يخص الحاجة للعودة إلى الوضع كما كان قبل 24 فبراير الماضي.

 

 


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