الحكم في استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه بالقضية المرفوعة من الخطيب 6 يوليو

كتب أحمد حسني

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الإثنين، تحديد جلسة 6 يوليو المقبل، للحكم في استئناف المستشار مرتضى منصور، على حكم حبسه عام في الدعوى المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، بتهمة السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة قضت بحبس مرتضى منصور سنتين، وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه، في قضيتين مختلفتين.

وقد نظرت المحكمة اليوم السبت أولى جلسات الاستئناف في أحد القضايا التي قضى فيها بحبس المستشار مرتضى منصور سنة مع غرامة 10 آلاف جنيه، على أن تنظر المحكمة الاستئناف في القضية الأخرى الشهر المقبل.

وكانت كشفت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 21 أن المستشارمرتضى منصور سب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعين فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.