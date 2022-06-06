الحزن يسيطر على شربين لمصرع رجل وابنيه فى تصادم بطريق جمصة المنصورة.. فيديو

الدقهلية - مرام محمد

اتشحت قرية كفر شريف التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بالسواد، بعد أن فقدت 3 من أبنائها من أسرة واحدة، أب ونجليه فقدوا حياتهم وراحوا ضحية حادث سير أليم على طريق جمصة المنصورة الدولي.

وفي هذا الصدد، قالت ابنة عم "عصام لطفي عجينة" لـ"اليوم السابع": أبي كان إنسانا مكافحا ومجتهدا، يعمل باليومية ليوفر حياة كريمة لأبنائه الخمسة، وراح ضحية حادث سير أليم مع نجليه على طريق المنصورة جمصة الدولي، أثناء عودتهم من مدينة جمصة.

وتابعت أن الحادث وقع مساء الأمس، حيث سافر الأب مع نجليه "أحمد وعادل"، لمدينة جمصة، ليكافئهم بعد نجاحهم وتفوقهم في الشهادة الإعدادية، وأثناء عودتهم لمدينة شربين اصطدمت بهم سيارة نصف نقل على الطريق، حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة وتوفوا في الحال.

وشيع أهالي قرية كفر شريف التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، اليوم، جثامين أب ونجليه توفوا في حادث تصادم على طريق جمصة المنصورة الدولي.

وتم أداء صلاة الجنازة على كل من عصام لطفي عجينة، ونجليه أحمد وعادل، وتشييع الجثامين في جنازة مهيبة بحضور أهالي القرية، وسط حالة من الصدمة الحزن على فراق ضحايا الحادث الأليم.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة نصف نقل على طريق المنصورة - جمصة، ووفاة 3 أشخاص، وإصابة 2 آخرين.

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين مصرع أب ونجليه، وإصابة 2 آخرين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بدفن الجثامين.