الجيش العراقى يلقى القبض على 6 إرهابيين بارزين فى عدة محافظات

كتب: أحمد جمعة

أعلنت قوات الجيش العراقى، الاثنين، القبض على ستة إرهابيين بارزين في عدة محافظات.

وقال المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول- في بيان صحفي - إن التنسيق المشترك بين جهاز مكافحة الإرهاب وأجهزة الأمن في إقليم كردستان مكن من القبض على قيادات إرهابية تنتمي لتنظيم داعـش الإرهابي .

وأضاف اللواء يحيى رسول أن النجاحات والعمليات المشتركة المتحققة والثقة المتبادلة بين أجهزتنا الأمنية استندت على دعم من القائد العام للقوات المسلحة للجهود المبذولة في مكافحة فلول الإرهـاب في ربوع العراق.