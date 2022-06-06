اليوم السابع
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الجيش الباكستاني: مقتل 7 إرهابيين في عمليات عسكرية بإقليم "خيبر بختونخواه"

الإثنين، 06 يونيو 2022 04:00 ص
الجيش الباكستاني: مقتل 7 إرهابيين في عمليات عسكرية بإقليم "خيبر بختونخواه" الجيش الباكستاني-أرشيفية
وكالات

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لقي سبعةُ مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعَهم خلال عمليتين منفصلتين في مقاطعتي بانو وشمال وزيرستان، الواقعتين في إقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان.

وأوضحَ بيانٌ - صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش- أنَّ قوات الأمن نفَّذَت عمليتين بناءً على معلومات استخباراتية، بعد ورود أنباء عن وجود إرهابيين، وقتلت سبعةَ إرهابيين خلال تبادلٍ مُكَثَّفٍ لإطلاق النار، وصادرت كميةً من الأسلحة والذخيرة من حوزة الإرهابيين.

وأضاف، أن القتلى السبعة كانوا من الإرهابيين المطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهم في أنشطة إرهابية طالت قوات الأمن.

 


الجيش الباكستاني

باكستان

إرهابيين

عمليات عسكرية

خيبر بختونخواه


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