اليوم السابع
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الجيش الأوكرانى: أكثر من 31 ألف جندى خسائر القوات الروسية

الإثنين، 06 يونيو 2022 01:13 م
الجيش الأوكرانى: أكثر من 31 ألف جندى خسائر القوات الروسية الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ،اليوم الاثنين، أن خسائر القوات الروسية بلغت حوالي 31 ألفا و250 جنديا، خلال الفترة ما بين 24 فبراير إلى 6 يونيو، من بينهم 100 خلال اليوم الماضي.
 
 

وذكرت الهيئة في بيان على موقع فيسبوك نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أن المدافعين الأوكرانيين دمروا 1386 دبابة و3400 مركبة قتالبة مدرعة و690 قطعة مدفعية و207 من أنظمة راجمات الصواريخ (إم إل أر)، و96 من أنظمة الدفاع الحربية المضادة للطائرات و211 طائرة حربية و176 مروحية و551 طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي و125 صاروخ كروز و13 سفينة حربية و2395 مركبة أخرى وشاحنات صهريجية و53 قطعة من المعدات الخاصة".. وأشارت إلى أن القوات الروسية تكبدت أكبر الخسائر خلال اليوم الماضي في منطقة سلوفينسك.


ومن الجهة الأخرى، أعلنت السلطات في إقليم "دونيتسك" أن القوات الأوكرانية فقدت على مدار الـ24 ساعة الماضية ما يصل إلى 40 عسكريا بالإضافة إلى المعدات.


وقالت السلطات في دونيتسك في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الاخبارية اليوم الاثنين، "خلال اليوم الأخير قام العسكريون في دونيتسك بالتعاون مع القوات الروسية بالقضاء على دبابة واحدة ومركبتي مشاة قتالية وما يصل إلى 40 عسكريا".


وأضاف البيان أن ضربة قوية أدت إلى تدمير نقطتي إطلاق نار للقوات الأوكرانية كانت تقع في منطقة مستوطنة جيورجيفكا.

 


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