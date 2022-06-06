اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يونيو 2022 02:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي يطلقان 8 صواريخ ردا على بيونجيانج

الإثنين، 06 يونيو 2022 01:33 ص
الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي يطلقان 8 صواريخ ردا على بيونجيانج صواريخ
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، إطلاق صواريخ أرض أرض ردا على صواريخ أطلقتها أمس الأحد كوريا الشمالية.

وقد أطلقت كوريا الشمالية 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى (SRBM) باتجاه البحر الشرقي الأحد، بعد يوم من اختتام سيئول وواشنطن تدريباتهما المشتركة بالقرب من شبه الجزيرة بمشاركة حاملة طائرات أمريكية، وفقا للجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن عمليات الإطلاق رُصدت بين الساعة 9:08 صباحا و9:43 صباحا من المناطق المحيطة بسونان في بيونجيانج، كايتشون، شمال العاصمة، والمنطقة الشمالية الغربية من تشونغتشانغ-ري، ومدينة هامهونغ الشرقية.
 
وأضافت أن الصواريخ حلقت ما بين 110 و670 كيلومترا على ارتفاع 25-90 كيلومترا بسرعة ما بين 3 و 6 ماخ.

بيونجيانج

كوريا الشمالية

صواريخ كوريا الشمالية

امريكا

كوريا الجنوبية


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة