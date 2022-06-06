الجالية المصرية في النمسا تقيم مهرجانها الرياضي "في حب مصر"

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أقامت الجالية المصرية في النمسا اليوم الاثنين، مهرجانها الرياضي الصيفي "في حب مصر" على أحد الملاعب الرياضية في العاصمة فيينا؛ حيث تم رفع علم كل من مصر والنمسا.

وشهد المهرجان القنصل العام باسم طه والدكتورة علا عبد الجواد رئيس مكتب مصر الثقافي والتعليمي في النمسا وشرق أوروبا، وهشام أنيس مدير مكتب مصر للطيران في النمسا وراعي الحفل.



وقال خالد حسين، أحد منظمي المهرجان، في تصريح اليوم، إن المهرجان تعبيرٌ عن ارتباط الجالية المصرية في النمسا بالوطن، مضيفًا أن المطرب خالد سليم وزوجته كانا ضيفي شرف المهرجان.



وتضمن المهرجان مسابقة بين عشر فرق لكرة القدم، ووزع القنصل العام الكؤوس على الفائزين، كما قدم كورال أطفال عرضًا غنائيًا راقصًا.