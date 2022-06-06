اليوم السابع
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التموين: انعقاد لجان اختيار الوظائف القيادية من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:15 ص
التموين: انعقاد لجان اختيار الوظائف القيادية من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب ــ مدحت وهبة

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وجه‏ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بانعقاد ‏لجان اختيار الوظائف القيادية من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ‏في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية.
 
وأكد العميد خالد شرف مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ‏للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، أن إجراء اختيار القيادات الجديدة ‏بالعاصمة الإدارية يأتي للتأكيد أن مقر الوزارة بها أصبح جاهزا للعمل، وأصبح كذلك ‏مهيئا لدخول الموظفين إليه بعد تجهيزه مكتبيا وفنيا وتكنولوجياً لإجراء كل ‏الأعمال به، موضحاً أن انعقاد اللجنة يأتي في إطار بدء الوزارة التشغيل ‏التجريبي وإطلاق حزمة من الأعمال داخل مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية ‏الجديدة ومنها بدء تفعيل منظومة ‏GFMIS‏ ومنظومة ‏PAY ROLL‏ ‏والخاصة بحساب مرتبات العاملين بالوزارة حيث تم إجراء العمليات الخاصة ‏بها لمرتبات شهر يونيو الجاري من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أن ‏كل المنتقلين للعمل بالمقر الجديد بالوزارة قد تم تدريبهم على حزم البرامج ‏التدريبية العامة والتخصصية من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية ‏الاقتصادية - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الجهاز المركزي ‏للتنظيم والإدارة – معهد نظم معلومات القوات المسلحة.‏
 
جدير بالذكر، أن أولى لجان اختيار الوظائف  القيادية تضم ثلاثة من أهم ‏الوظائف وهي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، رئيس ‏الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية ‏والإدارية، ومن جانبهم، أثنى أعضاء لجنة الاختيار على جاهزية المقر الجديد ‏بالعاصمة الإدارية لانعقاد لجنة الاختيار، موضحين أن المقر سوف يكون ‏إضافة جديدة للدولة كمقرات الوزارات الأخرى التي تم ميكنتها، وأن ما يحدث ‏من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة هو نقلة حضارية تكنولوجية بما ‏تتضمنه من التحول الرقمي للدولة المصرية وتوفير بيئة ومناخ العمل الأمثل ‏الذي يعمل على رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية والتميز في الأداء.‏
 

التموين

الوظائف القيادية بوزارة التموين

مقر وزارة التموين بالعاصمة الإدارية الجديدة


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