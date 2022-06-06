"التعليم" توضح طرق كتابة بيانات الطلاب بالبابل شيت بامتحان الثانوية العامة

كتب: محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: يظل الكثيرون يتجادلون في أمر بسيط مثل كيف نكتب رقم الجلوس في الخانات المخصصة بالبابل شئت بامتحانات الثانوية العامة، متابعا: الجزء العلوي من البيانات يتم تسجيله "بشريا وليس إلكترونيا" وبالتالى لا داعي للقلق، كل السيناريوهات بالرسم المرفق مقبولة بخط وأضح مع مراعاة عدم الخلط في كتابة رقم خمسة أو صفر.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.



