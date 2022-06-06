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التعليم توجه نصائح لطلاب الثانوية العامة للتعامل مع أسئلة الامتحانات

الإثنين، 06 يونيو 2022 11:51 ص
التعليم توجه نصائح لطلاب الثانوية العامة للتعامل مع أسئلة الامتحانات وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نصائح لطلاب الثانوية  العامة للتعامل مع أسئلة الامتحانات، وبحسب مصادر، أوضحت، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون وفق نظام التقييم الجديد بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم ويجب على الطلاب الاستعداد للامتحانات بالمراجعة بشكل يحقق نواتج التعلم فى كل المواد الدراسية حتى يكون لدى الطالب القدرة على التعامل مع الأسئلة، كما يحب على الطالب الابتعاد عن التوقعات أو مذاكرة جزء من المنهج وترك موضوعات دون مراجعتها.
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
 
 
 
 

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