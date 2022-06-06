اليوم السابع
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التعليم تحدد رسوم ترخيص إنشاء المدارس الخاصة والدولية

الإثنين، 06 يونيو 2022 11:28 ص
التعليم تحدد رسوم ترخيص إنشاء المدارس الخاصة والدولية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارا بشأن رسوم ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة ودولية، موضحة أنه بالنسبة للمدارس الخاصة، يسدد لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة المشروعات التعليمية رسم مقداره 15 ألف جنيه عن كل ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة وذات الرسم عند تجديد الترخيص، ومبلغ قدره 5 آلاف جنيه مقابل كل تغيير في البيانات التي صدر الترخيص على أساسها.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بالنسبة للمدارس الدولية، أكدت التربية والتعليم والتعليم الفني تسدد  رسم 30 ألف جنيه عن كل ترخيص مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة دولية، ونفس الرسم عند تجديد الترخيص ورسم 25 ألف جنيه مقابل كل توسع في الرخيص أو إضافة فصول جديدة أو تغيير نوعية المناهج أو تجديد معادلة المناهج.
 
 

التربية والتعليم

رسم ترخيص مدرسة خاصة

رسوم ترخيص مدرسة خاصة

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