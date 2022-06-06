التحريات بواقعة التعدى على شاب بمحطة قطار قليوب: المتهم أصيب بحالة هياج

كشفت التحقيقات في واقعة محاولة شاب ذبح أخر في قطار منوف القاهرة بمحطة قطارات قليوب، مساء أمس الأحد، أن المتهم مهتز نفسيا وأنه هاجم المجني عليه إثر إصابته بنوبة هياج داخل القطار.

كما كشفت التحقيقات، أن إصابة المجني عليه عبارة عن جرح سطحي بالجانب الأيمن من الرقبة وجرح صغير بجوار الأذن وتم نقله لمستشفي معهد ناصر، وتم إجراء جراحة تجميل له وغادر المستشفي بحالة جيدة مع اسرته إلي محافظة المنوفية حيث يقيم هناك.

فيما تحفظت أجهزة الامن بالقليوبية وجهات التحقيق علي المتهم للإستعلام عن حالته النفسية والعصبية وتحديد هويته حيث أنه لم يكن يحمل أي إثبات هوية ولكن كان يردد كلمات غير مفهومه وظهر عليه علامات عدم الإتزان النفسي.

كانت محطة قطار قليوب قد شهدت أمس مهاجمة شاب أخر وإصابته بجرح في الرقبة ومحاولة الهرب حيث تمكن الأهالي ورجال الشرطة بالمحطة من ضبط المتهم والتحفظ عليه واستجوابه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وجري نقل الشاب المصاب للمستشفي واسعافه وطلبت جهات التحقيق الاستعلام عن حالة المصاب

ورجحت التحقيقات الأولية أن المتهم يعاني من حالة نفسية وأنه كان يهذي بكلمات غير مفهومه خلال الواقعة

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغا بوجود مصاب بجرح بالرقبة داخل محطة قطارات قليوب ونقل المصاب للمستشفي والتحفظ علي أحد الأشخاص لقيامه بالشروع في قتل المجني عليه.

انتقلت أجهزة الأمن بالقليوبية والبحث الجنائي وتبين أن رواد المحطة وقطار منوف فوجئوا بقيام أحد الأشخاص بمهاجمة شاب 17 عاما بسكين وأصابه بجرح ذبحي وتم نقله للمستشفي لاسعافه وانقاذه واجري له عملية تجميل بمستشفي معهد ناصر بالقاهرة.

ألقت أجهزة الأمن القبض علي المتهم وجري التحقيق معه وتبين إصابة شاب يدعي حسن م 17سنة من المنوفية بجرح سطحي بالرقبة وجري إسعافة وغادر المستشفي بعد تلقي العلاج.