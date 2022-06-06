البنك المركزى اليابانى: التشديد النقدى ليس إجراء "مناسبا"

طوكيو (أ ش أ)

اعتبر محافظ البنك المركزى اليابانى هاروهيكو كورودا، أن التشديد النقدى ليس إجراء "مناسبا" على الإطلاق لبنك اليابان، معللا بأن الاقتصاد المحلى لا يزال فى خضم التعافى من جائحة كورونا "كوفيد-19"، فضلا عن الارتفاع الكبير الذى تشهده أسعار السلع والذي يؤدي إلى زيادة الضغط النزولي على الاقتصاد.

وأكد كورودا - فى بيان نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الاثنين، أن المركزي الياباني لن يتردد في التيسير النقدي القوي لدعم الاقتصاد وضمان نمو أقوى للأجور، قائلا: " على عكس البنوك المركزية الأخرى، فإن البنك لم يواجه المفاضلة بين الاستقرار الاقتصادي واستقرار الأسعار.. لهذا السبب، من الممكن بالتأكيد للبنك أن يواصل تحفيز الطلب الكلي من الجانب المالي".

وعززت تصريحات كورودا وجهة النظر القائلة بأن بنك اليابان سيظل بعيدا عن البنوك المركزية الرئيسية التي تنتقل إلى سياسة نقدية أكثر تشددا لكبح جماح التضخم المرتفع.